Ekrem İmamoğlu destekçileri polise saldırı anlarını edit yaparak paylaştı

Ankara'da gergin dakikalar...

CHP'nin kurultayına yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devraldığını tebliğ etmek için genel merkeze gelenler, barikatlarla karşılandı.

CHP'LİLER POLİSE SALDIRDI

Ankara Valiliği de yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu yönetimine teslimi için Emniyet'e talimat verildiğini duyururken bunun akabinde de polis ekipleri, genel merkeze girdi.

Genel merkeze gelen ve arka kapıyı kırarak içeri giren ekiplere, çok sayıda yabancı madde atıldı.

MİLLETVEKİLLERİ DE POLİSİ HEDEF ALDI

Öte yandan polis ekiplerinin bahçeye girmesi üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ekiplerin üzerine yürüdü ve parmak sallamaya başladı.

Başındaki kasketiyle polis ekiplerine vurmaya çalışan Tanal, güçlükle sakinleştirildi.

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi: Polis müdahale ediyor

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada CHP'ye yakınlığı ile bilinen hesaplar o anları övünerek paylaştı.

Ayrıca yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun destekçisi olduğunu bilinen birkaç hesap, o anları edit haline getirdi.

"AMAN KURŞUN SAÇALIM"

Söz konusu videolarda "Teslim olmayalım Halilim, aman kurşun saçalım" müziğinin kullanıldığı görüldü.

Videolar bazı kesimler tarafından polise şiddetin normalleştirilmesi nedeniyle tepkiyle karşılandı.