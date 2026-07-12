Ekrem İmamoğlu ile Portekizli mankeni buluşturduğu iddiası: Şüpheli kadın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

9 Temmuz perşembe günü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına "acele" koduyla talimat gönderildiği öğrenildi.

FUHUŞA ARACILIKTA EKREM İMAMOĞLU DETAYI

Soruşturma kapsamında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık ettiği iddia edilen şüpheli Nadejda Novitcaia'nın Yalova'daki yerleşkesinde arama, dijital materyallere el koyma, kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Talimat yazısında, şüpheli Nadejda Novitcaia hakkında Türk Ceza Kanunu’nun uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçları kapsamında işlem yürütüldüğü belirtildi.

BELGE VE MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelinin Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Erginler Sokak’ta bulunan bir adreste kaldığının tespit edildiği kaydedildi.

Başsavcılık tarafından gönderilen talimatta, söz konusu adres ile adresin müştemilat ve eklentilerinde arama yapılması istendi.

Arama sırasında suç delili niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya, belge ve materyallere el konulması da talep edildi.

Talimat kapsamında şüphelinin kullandığı bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, hafıza kartı ve diğer dijital materyaller üzerinde inceleme yapılması istendiğinden şüpheli Novitcaia'nın beraberindeki tüm dijital materyallere el konuldu.

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UYUŞTURUCU TESTİ YAPILMASI İSTENDİ

Başsavcılık, dijital cihazlardaki verilerin kopyalanması, kayıtların çözümlenerek metin haline getirilmesi ve gizlenmiş verilere ulaşılması için gerekli teknik işlemlerin uygulanması talep edildi.

Soruşturma makamlarının, şüphelinin dijital materyallerinde uyuşturucu ve fuhuş ağına ilişkin bağlantı, mesajlaşma, irtibat ve organizasyon kayıtları bulunup bulunmadığını inceleyeceği ifade edildi.

Şüphelinin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi amacıyla kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması da talimat kapsamına dahil edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Alınan biyolojik örneklerin incelenmesi için nöbetçi sulh ceza hâkimliğinden karar alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliyi gözaltına alarak ele geçirilen suç eşyaları ve dijital materyallerle birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk etti.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE FUHUŞA ARACILIK İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımının kolaylaştırılması ve fuhşa aracılık iddiaları bakımından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından şüpheli Nadejda Novitcaia'nın tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Şüpheli hakkındaki arama, el koyma, dijital inceleme ve biyolojik örneklerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek delillerin soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor. Adli kaynaklar Nadejda Novitcaia'nın çok sayıda ünlü ile irtibatlı olduğunu kaydediyor.