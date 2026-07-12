AKOM'dan İstanbul için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
AKOM, İstanbul için yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımlayarak pazartesi gecesinden salı öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), önümüzdeki haftayı kapsayan detaylı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Raporda, İstanbullular için yeni haftada başlayacak yerel yağışlar ve kuvvetli rüzgar konusunda uyarılarda bulunuldu.
POYRAZ SERİNLİK VERMEYE DEVAM EDİYOR
Rapora göre İstanbul'da poyraz kente serinlik vermeye devam ediyor.
Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derece olacak.
SAĞANAK YAĞIŞ İHTİMALİ
Pazar günü de İstanbul'da yaz sıcakları etkisini gösterecek.
Ancak İstanbul için sağanak yağış ihtimali ortaya çıktı.
PAZARTESİ GECE BAŞLAYACAK
AKOM, pazartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel sağanak geçişlerinin etkili olacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada yerel yağmur geçişlerinin salı günü öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
BAŞKA YAĞIŞ YOK
AKOM'un tahminlerine göre haftanın geri kalanında ise yağış beklentisi yok.
İstanbul'da hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günü 32 derece olması bekleniyor.
Cuma günü 31, cumartesi günü ise 30 derece hava sıcaklığı olacağı tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:
12 Temmuz Pazar:
13 Temmuz Pazartesi:
14 Temmuz Salı:
15 Temmuz Çarşamba:
16 Temmuz Perşembe: