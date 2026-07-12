Haberler Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Fransa'nın rakibi olurken Arjantin, İsviçre'yi 3-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Ensonhaber Ensonhaber
2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalin ilk maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist olmuştu.

Turnuvadaki ikinci çeyrek final karşılaşmasında İspanya, Belçika'yı 2-1 yenmişti.

Yarı finalin üçüncü maçında İngiltere, uzatmaya giden mücadelede Norveç'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek finaldeki son karşılaşmada ise Arjantin, uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek son yarı finalist oldu.

İŞTE YARI FİNAL PROGRAMI

2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finalin tamamlanmasıyla yarı finalin tüm eşleşmeleri netlik kazandı.

Turnuvanın yarı finalinde İspanya-Fransa ve İngiltere-Arjantin maçları oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarının maç programı TSİ şöyle:

14 Haziran Salı

22.00: Fransa-İspanya

15 Haziran Çarşamba

22.00: İngiltere-Arjantin

FİNAL 19 TEMMUZ'DA

Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nın finali, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak ve mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.