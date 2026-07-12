2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Fransa'nın rakibi olurken Arjantin, İsviçre'yi 3-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Çeyrek finalin ilk maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist olmuştu.
Turnuvadaki ikinci çeyrek final karşılaşmasında İspanya, Belçika'yı 2-1 yenmişti.
Yarı finalin üçüncü maçında İngiltere, uzatmaya giden mücadelede Norveç'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Çeyrek finaldeki son karşılaşmada ise Arjantin, uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek son yarı finalist oldu.
İŞTE YARI FİNAL PROGRAMI
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finalin tamamlanmasıyla yarı finalin tüm eşleşmeleri netlik kazandı.
Turnuvanın yarı finalinde İspanya-Fransa ve İngiltere-Arjantin maçları oynanacak.
Yarı final karşılaşmalarının maç programı TSİ şöyle:
14 Haziran Salı
22.00: Fransa-İspanya
15 Haziran Çarşamba
22.00: İngiltere-Arjantin
FİNAL 19 TEMMUZ'DA
Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nın finali, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak ve mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.