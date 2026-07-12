2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final eşleşmeleri

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Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalin ilk maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist olmuştu.

Turnuvadaki ikinci çeyrek final karşılaşmasında İspanya, Belçika'yı 2-1 yenmişti.

Yarı finalin üçüncü maçında İngiltere, uzatmaya giden mücadelede Norveç'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek finaldeki son karşılaşmada ise Arjantin, uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek son yarı finalist oldu.

İŞTE YARI FİNAL PROGRAMI

2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finalin tamamlanmasıyla yarı finalin tüm eşleşmeleri netlik kazandı.

Turnuvanın yarı finalinde İspanya-Fransa ve İngiltere-Arjantin maçları oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarının maç programı TSİ şöyle:

14 Haziran Salı

22.00: Fransa-İspanya

15 Haziran Çarşamba

22.00: İngiltere-Arjantin

FİNAL 19 TEMMUZ'DA

Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nın finali, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak ve mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.