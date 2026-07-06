Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 25 Aralık'a ertelendi

23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün yargılandığı üç ayrı davada hakim karşısına çıkıtı.

Duruşmalar İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda görüldü.

EVRAKLARIN DURUŞMAYA GETİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, diploma davasında bekledikleri evrakın mahkemeye geldiğini söyleyen Demir, İmamoğlu'nun o davada söz konusu evrakla ilgili konuştuktan sonra bu duruşmaya getirilmesini talep etti.

DİPLOMA DAVASI

Mahkeme heyetinin talebi kabul etmesi üzerine İmamoğlu, jandarma ekiplerince alt kattaki salonda görülen diploma davasının duruşmasına götürüldü.

25 ARALIK'A ERTELENDİ

Hakim, diplomaya ilişkin 5. İdare Mahkemesi'nin kararının dosyaya geldiğini belirterek, söz konusu kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmedildiğini kaydetti.

Dava 25 Aralık'a ertelendi.