El Salvador'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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El Salvador güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği bir operasyona imza attı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 167 MİLYON DOLAR

Ulusal Donanma ekiplerinin açık denizde düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 167 milyon dolar olan 6,68 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu paketleri, La Paz kentindeki La Concordia Limanı'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Başsavcı Rodolfo Delgado, operasyonun sınır ötesi suç örgütlerine ağır darbe vurduğunu belirterek, ele geçirilen yaklaşık 6,6 ton uyuşturucunun organize suç şebekeleri açısından büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun 18 Haziran'da kıyıdan yaklaşık 600 deniz mili açıkta gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bukele, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 167 milyon dolar olduğunu belirtti.