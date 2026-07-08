Elazığ'da baca yangını paniğe neden oldu

Elazığ'da henüz belirlenemeyen bir nedenle restoranın bacasında yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, iş yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bacada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.