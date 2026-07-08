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Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon, birinci eleme turunda oynanan 10 karşılaşmayla start aldı.

Ensonhaber / AA
Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu birinci eleme turuyla başladı.

Birinci eleme turunda 10 karşılaşma oynandı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova): 1-1

Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler): 2-0

Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0

Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra): 3-1

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya): 2-0

Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-2

Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-1

Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan): 1-1

Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg): 2-1

Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan): 1-0

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)