Elazığ'da öğrencilerden yapay zeka destekli geri dönüşüm hamlesi

Elazığ’da Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda eğitim gören 15 öğrenci, katı atıkların geri dönüşümünü kolaylaştırmak için yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında hayata geçirilen çalışma, okul ortamında uygulanabilir bir geri dönüşüm modeli ortaya koydu.

ATIKLARI TANIYAN AKILLI SİSTEM

Öğrencilerin geliştirdiği “Teknoloji Destekli Geri Dönüşüm Cihazı”; kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıkları görüntü işleme teknolojisiyle tanıyabiliyor.

Yapay zeka destekli sistem, atığın türünü analiz ederek ilgili geri dönüşüm kutusunun kapağını otomatik olarak açıyor ve doğru ayrıştırmayı sağlıyor.

OKUL KANTİNİNDE PROTOTİP UYGULAMA

Geliştirilen cihazın prototipi okul kantinine yerleştirildi. Öğrenciler, günlük yaşamda oluşan atıkları bu sistem üzerinden ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Ayrıca sistem, öğrencilerin sürece aktif katılımını artırmak için puanlama mekanizmasıyla çalışıyor.

“ATIKLARDAN BİLİME UZANAN BİR MODEL”

Proje danışmanı ve meslek dersleri öğretmeni Hanüme Çolak, çalışmanın sadece bir teknoloji projesi olmadığını vurguladı.

Çolak, projeyi şu sözlerle anlattı:

“Bu çalışmada atıklardan bilime uzanan bir yol haritası oluşturmayı hedefledik. Öğrencilerimiz yalnızca öğrenen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline geldi.”

PUAN SİSTEMİYLE MOTİVASYON

Sistemde öğrenciler okul numaralarıyla giriş yaparak atık ayrıştırma işlemi gerçekleştiriyor. Doğru ayrıştırılan her atık puan kazandırıyor.

En yüksek puanı toplayan öğrencilere kitap hediye edilerek çevre bilinci teşvik ediliyor.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNEMLİ BİR SORUN”

Projede yer alan 6. sınıf öğrencisi Simay Kaya, çevre kirliliğinin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Kaya, projeyi şöyle anlattı:

“Geri dönüşüm kutuları olsa da hangi atığın nereye atılacağını her zaman bilemiyoruz. Biz de bunu kolaylaştıracak bir sistem geliştirdik. Amacımız çevre bilincini ve sorumluluk duygusunu artırmak.”

YAPAY ZEKA İLE GERİ DÖNÜŞÜM

Öğrencilerden Yusuf Ensar Özdemir ise sistemin işleyişini anlatarak, kameralar ve algoritmalar sayesinde atık türünün analiz edildiğini söyledi.

Özdemir, “Atık tanımlandıktan sonra sistem ilgili kutuyu otomatik açıyor. Bu sayede geri dönüşüm süreci çok daha hızlı ve doğru hale geliyor.” dedi.

TEKNOFEST HEDEFİ VE PATENT SÜRECİ

Projenin patent başvuru süreci başlatılırken öğrenciler, ayrıca TEKNOFEST’e katılmak için hazırlık yapıyor.

Öğretmenler ve öğrenciler, geliştirdikleri sistemin farklı okullarda da uygulanması için tanıtım çalışmalarına başlamayı planlıyor.

ÇEVRE BİLİNCİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Elazığ’daki bu çalışma, çevre bilincini artırmayı hedeflerken aynı zamanda öğrencilerin teknoloji üretme becerilerini de geliştiren örnek bir eğitim modeli olarak dikkat çekiyor.