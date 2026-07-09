Elektrikli Tata Sierra EV satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Elektrikli otomobil pazarında rekabeti kızıştıracak olan Tata Sierra EV, gelişmiş teknik özellikleriyle satışa sunuldu.

Model, sunduğu çift motor seçeneği ve zengin donanım kombinasyonlarıyla şimdiden pazarın güçlü oyuncularından biri olmaya aday.

TEKNİK DETAYLAR

Aracın standart versiyonunda arkaya konumlandırılan ve 238 beygir güç üreten tek bir elektrik motoru görev yapıyor.

Performans tutkunları için üst paketlerde ön aksa eklenen ikinci motorla araç dört çeker bir canavara dönüşerek sıfırdan yüz kilometre hıza sadece 5.8 saniyede ulaşıyor.

Yüksek güvenlik sunan modülsüz LFP bataryalarla donatılan araç, kullanıcılara iki farklı kapasite seçeneği sunuyor.

Büyük bataryalı versiyon tek bir şarjla 665 kilometreye kadar yol kat edebilirken hızlı şarj teknolojisiyle yaklaşık 26 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

Sierra EV bünyesinde barındırdığı çift yönlü şarj teknolojisi sayesinde kamp alanlarında diğer cihazlar için taşınabilir bir güç kaynağı işlevi görüyor.

Geniş arka bagaj hacminin yanı sıra ön kaput altındaki ek yükleme alanı da kullanıcılara büyük bir pratiklik sağlıyor.

Yeni model için donanım seviyesine göre yaklaşık 17 bin 250 euro ile 24 bin euro arasında değişen oldukça iddialı bir fiyat aralığı belirlendi.