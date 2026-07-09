Ankara, NATO'ya ev sahipliği yaptı: Çankaya Belediye Başkanı tatilde çıktı

CHP'nin gerçeklikten kopuşu...

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde dünya liderlerini ağırladı.

ANKARA'DA HUMMALI ÇALIŞMALAR YAPILDI

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en kritik diplomatik sınavlarından biri olan ve küresel liderleri başkentte buluşturan NATO Zirvesi, Ankara genelinde olağanüstü güvenlik ve lojistik hazırlıkları beraberinde getirdi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ZİRVEYİ UMURSAMADI

Şehrin vitrini ve zirvenin en kritik merkezlerinden biri olan Çankaya ilçesinde adeta yer yerinden oynarken, belediye yönetiminin zirveye karşı gösterdiği umursamamazlık gündem oldu.

TATİLDE ÇIKTI

Ankara'daki NATO Zirvesi esnasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in böyle tarihi bir süreçte Ankara’da olmadığı ve tatile çıktığı öğrenildi.

Güner'in tatil için İspanya'yı tercih ettiği de belirtildi.

TEPKİ ÇEKTİ

CHP'li siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin reel politik gerçeklerden ne denli uzaklaştığı bir kez daha ortaya çıkarken, Ankara'nın zirve için adeta baştan aşağı donatıldığı dönemde yapılan bu hareket tepki çekti.

Uluslararası organizasyonlarda ev sahibi konumunda olan belediyelerin kurumsal olarak en üst düzeyde temsil edilmesi beklenirken, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in takındığı bu tavır sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

'SORUMSUZLUK' İFADESİ KULLANILDI

Siyaset yorumcuları ve vatandaşlar, dünya diplomasisinin kalbinin attığı günlerde Çankaya gibi sembolik bir ilçenin belediye başkanının tatil yapmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.