Eljif Elmas: İnşallah yeniden Türkiye'de oynarım

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Kuzey Makedonya'da forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas, Milli Takımımıza kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE ÇIKACAKTIR"

Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın iyi işler yapacağını söyleyen Eljif Elmas "Kadıköy'e gelmeyeli 7 sene oldu. İyi bir atmosfer vardı. Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin tüm oyuncuları yüksek seviyede oynuyor. Onlar bizden bir tık üstün. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"İNŞALLAH TÜRKİYE'YE TRANSFER OLURUM!"

Kariyerini Napoli'de sürdüren Eljif Elmas, transfer sorusuna yanıt verdi ve şunları dedi:

“Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an tatil yapmak istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, İleride İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bir gün nasipse inşallah yeniden Türkiye'de oynarım.”