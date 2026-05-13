EMA: Hantavirüsün onaylı tedavisi ve aşısı yok

Hollanda bandıralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen vakalarla yeniden gündeme gelen hantavirüs, sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency), virüse karşı henüz klinik olarak onaylanmış bir antiviral tedavi ya da aşı bulunmadığını vurguladı.

“TEDAVİ SADECE DESTEKLEYİCİ BAKIMA DAYANIYOR”

EMA Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yetkilisi Yasmina Alcazar, yaptığı açıklamada hantavirüs enfeksiyonlarında mevcut yaklaşımın erken teşhis ve destekleyici bakım olduğunu belirtti.

Alcazar, virüsün hayvanlardan bulaşan yapısı nedeniyle aşı ve antikor geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ancak bu sürecin henüz erken aşamada olduğunu ifade etti.

ANTİVİRAL İLAÇLAR İÇİN YETERLİ VERİ YOK

Yetkili açıklamasında, bazı antiviral ilaçların farklı hastalıklarda kullanılmış olsa da hantavirüs için etkinliğini kanıtlayan yeterli klinik veri bulunmadığını söyledi.

Özellikle Kovid-19 döneminde kullanılan Favipiravir gibi ilaçların bu virüse karşı önerilmediği, her ilacın laboratuvar ve klinik aşamalardan geçmeden kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

GEMİDEKİ VAKALAR DİKKAT ÇEKTİ

Hantavirüs, Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde yaşanan vakalarla yeniden uluslararası gündeme geldi. 1 Nisan’da Arjantin’den yola çıkan gemide, yolculuk sırasında çok sayıda vaka ve ölüm bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization), gemideki gelişmeleri yakından takip ederken bazı yolcuların farklı ülkelerde yapılan testlerinde pozitif sonuçlar elde edildiği açıklandı.

AŞI VE TEDAVİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

EMA, Acil Durum Görev Gücü aracılığıyla hantavirüse karşı aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarını desteklemeye hazır olduğunu duyurdu.

Kurum, özellikle kemirgenler üzerinden bulaşan Bunyaviricetes sınıfı virüslere yönelik araştırmaları yürüten ilaç firmalarının takip edildiğini ve düzenleyici süreçlerin hızlandırılabileceğini bildirdi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Uzmanlara göre hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürük yoluyla yayılıyor. Kirli havanın solunması ya da doğrudan temas yoluyla bulaşabilen virüs; ateş, kas ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

İleri vakalarda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve iç kanama gibi ciddi tablolar görülebiliyor. Yetkililer, özellikle riskli ortamlarda hijyen ve koruyucu önlemlerin kritik önem taşıdığını belirtiyor.