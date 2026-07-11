Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı

Sırp güçlerin binlerce Bosnalı Müslümanı öldürmesiyle tarihe kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı, bu yıl da anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SREBRENİTSA'YI ANMAK SADECE BİR YAS DEĞİL"

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."