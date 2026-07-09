Emine Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı

2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu tarihi zirvede başkent Ankara, ittifaka üye 32 devlet liderinin buluşma noktası oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen zirvede bir araya gelen devlet liderler kritik bir çok yeni karara imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise zirve kapsamında lider eşlerini ağırladı.

Emine Erdoğan, tarihi zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YENİ UMUTLARA KAPI ARALAYAN BİR DÖNÜM NOKTASI OLMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum.”

Öte yandan Emine Erdoğan'ın paylaştığı videoda da NATO Zirvesi'ne dair fotoğraflar yer aldı.