Okan Buruk annesiyle Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2000 yılında yaptırdığı ve her yıl şampiyon olan takımın bayrağının asıldığı, Şampiyonlar Anıtı'na, 2025-2026 yılının Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın bayrağı çekildi.

Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve yöneticilerin yanı sıra, çok sayıda taraftar katıldı.

OKAN BURUK ANNESİYLE KATILDI

Törene, Büyükçekmece'de büyüyen Okan Buruk'un annesi Zehra Buruk da eşlik etti. Belediye başkanlık katında, karşılanan Buruk ve Özbek'e günün hatırası hediyeler takdim edildi.

Yapılan konuşmaların ardından Galatasaray bayrağı direğe çekildi.

"BURADA SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK BENİM İÇİN AYRI MUTLULUK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kürsüde yaptığı konuşmada teşekkürlerini ileterek, "Bu sokaklarda büyüdüm ve burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrı bir mutluluk. Benim için çok değerli her şey çok önemli ama en önemlisi annem burada" diye konuştu.

ANNESİYLE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Buruk konuşmasının devamında annesi Zehra Buruk'un yanına giderek, taraftara üçlü çektirdi.