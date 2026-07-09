LGS tercih ve yerleştirme takvimi belli oldu

Lise adaylarının beklediği haber geldi.

2026 yılı LGS tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin takvim duyuruldu.

SONUÇLAR YARIN AÇIKLANACAK

Takvime göre merkezi sınav puanları ve tercihlere esas kontenjan tabloları 10 Temmuz 2026’da ilan edilecek.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih dönemi 13 Temmuz’da başlayacak.

TERCİHLER İKİ HAFTA SÜRECEK

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercihlerini ise 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Aynı tarihler arasında özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da tamamlanacak.

5 AĞUSTOS'TA YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLACAK

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek.

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

NAKİL TERCİHLERİ İKİ DÖNEM HALİNDE YAPILACAK

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınırken birinci nakil sonuçları 10 Ağustos’ta duyurulacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılırken sonuçlar 14 Ağustos 2026’da ilan edilecek.