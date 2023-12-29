2024'te arabuluculukta ücret tarifesi! Kira uyuşmazlıkları 580 liradan başlıyor Kira anlaşmazlıkları ile gündeme gelen "arabuluculuk" hizmetleri için ödenecek tutarlar da Resmi Gazete'de yayınlanarak netlik kazandı. Arabulucuk maliyetleri taraf başına bir saati 520 liradan başlıyor. Bu bedeller konusu ve taraf sayısına göre değişiyor.

AA

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2024'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 520 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1.100 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1.200 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1.300 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 900 lira

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 900 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 1.900 lira, 6-10 kişi için 2 bin lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 100 lira olarak belirlendi.

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 580 liradan başlıyor

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 580 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1.200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1.300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1.400 lira olacak.

Konusu para olmayan uyuşmazlıklarının bedeli: 550 lira

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 550 lira olarak belirlendi.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)