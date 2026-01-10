TBMM'ye sunuldu: Site aidatlarını yöneticiler belirleyemeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Site aidatlarının artışına ilişkin sınırlandırmalar da içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Kanun teklifi kapsamında 634 Sayılı Kanun uyarınca site yöneticilerinin belirledikleri avans mahiyetinde aidat miktarını talep etme ve avans bittiğinde yeniden toplama yetkisine haiz olduğu, toplayacağı avans miktarını hiçbir sınırlama olmadan belirleyebildikleri, bu durumun kamuoyunda site yöneticilerine sınırsız bir yetki tanındığı şeklinde algılandığı ve kat maliklerinin mağduriyetine yol açtığı belirtildi.

KAT MALİKLERİ KURULU SÖZ SAHİBİ OLACAK

Belli usullere göre yedi gün içerisinde itiraz gelmesi durumunda ise konunun kat malikleri genel kuruluna götürülmesine ilişkin değişiklik gündeme geldi.

Maddede yapılan değişiklik ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37'inci maddesinde yapılan değişiklik birlikte değerlendirildiğinde yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilerek yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat artırma yetkisi kat malikleri kuruluna verilecek.

KARAR YETER SAYISI DA DEĞİŞİYOR

Kanun tasarısında malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle karar oranı beşte dört iken üçte iki olarak değiştirilecek.