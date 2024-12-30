2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller ve ilçeler

AA

2024'te 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı.

Taşınmazların 1 milyon 256 bin 901'i konut kategorisinde yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan ilin 326 bin 737 ile İstanbul, ilçenin ise 29 bin 437 satışla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi olduğunu bildirdi.

VERİLER, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verileri doğrultusunda, 2024'te gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışları en çok İstanbul'da gerçekleştirildi.

SATIŞLARIN YÜZDE 9'U İSTANBUL'DAN

İstanbul, gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu tek başına gerçekleştirdi.

İKİNCİ İL: ANKARA

İkinci sırayı 191 bin 929 gayrimenkul satışıyla Ankara aldı.

ÜÇÜNCÜ İL: İZMİR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara'yı 132 bin 809 satışla İzmir takip etti.

DÖRDÜNCÜ İL: BURSA

Gayrimenkul satış işlemlerine 102 bin 950 satışla Bursa dördüncü oldu.

BEŞİNCİ İL: ANTALYA

Listede 101 bin 726 satışla Antalya, beşinci olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK GAYRİMENKUL SATIŞI YAPILAN İLÇE: GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL

2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler de belirlendi. Deprem bölgesindeki illerden Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, 29 bin 437 gayrimenkul satışıyla birinci sırada yer aldı.

İKİNCİ İLÇE: İSTANBUL-ESENYURT

Listede ikinci sırayı ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi aldı. Esenyurt'ta 2024'te 28 bin 803 gayrimenkul satıldı.

ÜÇÜNCÜ İLÇE: GAZİANTEP-ŞAHİNBEY

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sıraya yerleşti.

DÖRDÜNCÜ İLÇE: ANKARA-ÇANKAYA

Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 26 gayrimenkul satışıyla dördüncü oldu.

BEŞİNCİ İLÇE: BURSA-NİLÜFER

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sıranın sahibi oldu.



