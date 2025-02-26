ABD'de konut fiyatları hızlı arttı! En hızlı artış New York'ta

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ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi Aralık 2024'te, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artışının hızlandığını gösteren endeks, Kasım 2024'te yıllık yüzde 3,7 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de Aralık 2024'te, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,4 artması yönündeydi. Endeks, Kasım 2024'te yüzde 4,3'lük artış kaydetmişti.

KONUT FİYATLARI EN FAZLA NEW YORK’TA YÜKSELDİ

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 6,6 ile Chicago ve yüzde 6,3 ile Boston oldu.

KONUT FİYATLARI SADECE TAMPA'DA DÜŞTÜ

Aynı dönemde konut fiyatların tek düştüğü kent ise yüzde 1,1 azalışla Tampa olarak belirlendi.

"KORONAVİRÜS SALGINI ETKİLERİ SÜRÜYOR"

S&P Dow Jones Indices Emtia, Reel ve Dijital Varlıklar Başkanı Brian Luke, verilere ilişkin değerlendirmesinde, koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi etkisi altına almasının üzerinden 5 yıl geçtiğini, bu sürecin benzeri görülmemiş dalgalanmalara, büyük çaplı mali ve parasal teşviklere, çalışma şekli ile yaşanan yerlerdeki göç değişimlerine yanıt veren bir konut piyasasına yol açtığını belirtti.

Salgının etkili olduğu 2020'den bu yana ulusal konut fiyatlarının yıllık ortalama yüzde 8,8 arttığına işaret eden Luke, bu artışa en çok Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona'daki piyasaların öncülük ettiğini söyledi.