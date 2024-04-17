ABD'de konut kredisi faizleri artışa geçti Konut faizlerinin yüksek olması, dünyada da gayrimenkul alımının önünde engel teşkil etmeye devam ediyor. ABD'de konut faizleri yüksek seyrederken kredi başvuru sayılarındaki artış da dikkati çekiyor.

AA

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,3 yükseldi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,5 arttı.

ABD'de kira öder gibi uzun yıllar kredi ödeyerek ev sahibi olunan sistemde mortgage faizleri, aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

30 yıl vadeli mortgage faiz oranı: Yüzde 7,13

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,13'e çıkarken, geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

5 yıl vadeli mortgage faiz oranı: Yüzde 6,64'e

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,46'dan yüzde 6,64'e yükseldi.

"Konut faizleri verilerin etkisiyle yükseldi"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konut kredisi faizlerinin, ekonominin güçlü kaldığını ve enflasyonun düşürülmesinin zorlaştığını gösteren verilerin etkisiyle art arda ikinci haftada yükseldiğine dikkati çekti.

Mortgage faizinin yüzde 7,13 ile Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Kan, yüksek oranlara rağmen, başvuru faaliyetlerinin hızlandığını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)