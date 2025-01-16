ABD'de mortgage faiz oranı 7 ayın zirvesinde

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ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 10 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,99'dan yüzde 7,09'a çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,46'dan 6,43'e geriledi.

KONUT KREDİSİNE BAŞVURULAR ARTTI

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 33,3 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 27, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 44 yükseldi.

"FAİZİN ARTMASININ NEDENİ YAPIŞKAN ENFLASYON"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, ABD'de ve yurt dışında tahvil faizlerinin yapışkan enflasyon görünümü ve yüksek bütçe açıklarına ilişkin endişelerle yükselişini sürdürdüğünü ve bunun da mortgage faiz oranlarının art arda beşinci haftada yükselmesine neden olduğunu belirtti.