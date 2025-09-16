Ağustosta yabancılara 1.810 konut satıldı

Ağustosta yabancılara yapılan konut satışları ağustosta, yıllık bazda yüzde 19,8 azaldı.

Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 oldu.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışında Rusya vatandaşları birinci, İran ikinci, Almanya ise üçüncü.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DAN

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 671 konutla İstanbul aldı. Bu ili 576 ile Antalya, 123 konutla Mersin takip etti.

YILLIK SATIŞ 13 BİN 77'YE DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 azalışla 13 bin 77'ye düştü.

EN FAZLA KONUTU RUSLAR ALDI

1- Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı.

2- Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 283 konut satın aldı.

3- Bu ülkeyi, 155 konutla İran ve 118 ile Almanya vatandaşları izledi.

4- Ukrayna vatandaşları da 155 konut aldı.

5- Irak vatandaşları da 155 konut aldı.

6- Azerbaycan vatandaşları, 77 konut aldı

7- Kazakistan vatandaşları, 68 konut aldı

8- Çin vatandaşları, 62 konut aldı

9- Suudi Arabistan vatandaşları, 59 konut aldı

10- Kuveyt vatandaşları, 47 konut aldı