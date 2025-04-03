Antalya’da kira fiyatları sabit kaldı

İHA

Antalya özellikle konut alımında yabancılar ilgi gösterdiği ve kira fiyatlarının odağında olduğu bir şehir olarak dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre, nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanacak azami artış oranı yüzde 51,26 oldu.

Bu oran, şu anda sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar için geçtiğimiz aya göre yaklaşık 2 puanlık avantaj sağlıyor.

Bu gelişmenin kira fiyatlarına etkisi olup olmadığını, işin uzmanı yanıtladı.

ANTALYA'DA KİRALAR NE ARTIYOR NE DE EKSİLİYOR

Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, açıklanan oranın, kira artışı oranının düşmesine direkt bir etkisi olmadığını belirterek "Antalya'da bir fiyat artışı ya da düşüşü diye bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi.

"KİRALIK KONUT SAYISI YETERSİZ"

Antalya’da kiralık konut bulmanın hala zor olduğunu belirten Çağlar, özellikle yaz sezonu öncesi talebin daha da arttığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Yaz sezonu yaklaşıyor. Kente hem yaz tatiline gelenler hem de sağlık hizmeti almak için gelen vatandaşlar var. Ancak kiralık konut sayısı yetersiz. Bu da fiyatların düşmesini zorlaştırıyor.

"YENİ KİRALAR, PİYASA ŞARTLARINA GÖRE BELİRLENİR"

Başkan Çağlar, Antalya’da en düşük kira bedelinin 12-13 bin TL’den başladığını, sahil bandı gibi bazı bölgelerde bu rakamın daha da yükseldiğini belirterek şu bilgileri kullandı: