Başvurular azaldı! ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'ye yaklaştı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 15 Mart ile sona eren haftaya ilişkin verilerini açıkladı.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,97'ye çıkarken mortgage başvuruları geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.
Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 3'lük azalış kaydetti.
30 yıl vadeli mortgage faiz oranı: Yüzde 6,97
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,97'ye yükseldi.
15 yıl vadeli mortgage oranı: Yüzde 6,49
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den yüzde 6,49'a çıktı.
Faizin artış nedeni ABD'nin enflasyonu
MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomis Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin enflasyonun halen beklenenden yüksek olduğunu göstermesiyle arttığını, verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını ne zaman ve ne ölçüde düşüreceğine ilişkin endişeleri yükselttiğini belirtti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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