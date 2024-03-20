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Başvurular azaldı! ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'ye yaklaştı

Başvurular azaldı! ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'ye yaklaştı ABD'de kira öder gibi ev sahibi olunan mortgage sisteminde faiz oranının artması, başvuru sayısının azalmasına neden oldu.