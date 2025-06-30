Binalarda yeni dönem başladı

İklim değişikliği tüm dünyada etkili olurken, Türkiye'de de aşırı sıcak ve soğuğa karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

Yeni yapılacak konutların enerji performansına ilişkin kriterlerde köklü değişiklikler içeren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ndeki yenilikler, bugün itibarıyla ruhsat alacak tüm binalar için geçerli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 25 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliklerin 30 Haziran'da yürürlüğe gireceği duyuruldu.

ARTIK BİNALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNE GÖRE TASARLANACAK

Ülke genelindeki binaların enerji performansını ölçen ve sınıflandıran, Binalarda Enerji Performansı Yazılımında (BEP-TR) köklü değişiklikler içeren yeni düzenlemeyle mevcut metodoloji güncellenirken binaların daha enerji verimli tasarlanması ve inşa edilmesi planlandı.

BİNALARIN YÜZDE 40 DAHA VERİMLİ OLMASI AMAÇLANIYOR

Düzenleme sayesinde binaların yüzde 40 daha enerji verimli olması, Türkiye'nin enerji ithalatının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine katkı sunulması hedefleniyor.

Yeni binaların enerji verimliliğinde önemli bir artışın hedeflendiği düzenleme kapsamında gelişen teknoloji ve standartlar doğrultusunda metodolojiler yenilenirken referans değerler güncellendi.

DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARI GÖZE ALINACAK

Bina bazlı rüzgar enerji sistemlerinin bina enerji performans hesaplamalarında yer alması sağlanırken uygulanacak zorunlu ısı yalıtım değerleri, değişen iklim verilerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre yeniden düzenlendi.

METEOROLOJİ İSTASYONLARININ SAYISI, 84'TEN 730'A ÇIKARTILDI

Düzenleme kapsamında verileriyle hesaplama yapılan meteoroloji istasyonlarının sayısı 84'ten 730'a çıkartıldı.

Böylelikle binaların konumuna göre daha doğru ve hassas enerji hesaplamaları yapılması sağlanacak.

Düzenleme, bugünden itibaren ruhsat alacak binalarda geçerli olacak.