Bulgaristan’da euroya geçiş öncesi konut fiyatı artışı rekor kırdı

AA

Bulgaristan'da euroya geçiş süreci ve düşük faiz oranları, konut fiyatlarının hızla artmasına neden oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Bulgaristan, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 18,3'lük rekor artış kaydederek tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktı.

Emlak ajansı Bulgarian Properties'ın Genel Müdürü Polina Stoykova, euroya geçiş sürecinin ve konut kredilerindeki düşük faiz oranlarının emlak fiyatlarında güçlü artışa yol açtığını söyledi.

Stoykova, emlak fiyatlarında geçen yıl hızlanan artışın bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Emlak fiyatlarındaki yükselişin birçok nedeni olsa da en belirleyici faktörlerden biri halen düşük seviyelerde seyreden banka kredileri. Bulgaristan Merkez Bankası'nın (BNB) verilerine göre konut kredilerinde ortalama faiz oranı, tarihsel olarak en düşük seviyelerde, yüzde 2,5 civarında." dedi.

FİYATLAR DAHA ÇOK ARTMADAN ALIM YAPMAK İSTENİYOR

Bulgaristan'ın 2026 başında öngörülen Euro Bölgesi'ne katılım sürecinin de emlak piyasasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Stoykova, "Birçok kişi, euroya geçişten önce yatırım gerçekleştirerek fiyatlar daha da artmadan alım yapmak istiyor." diye konuştu.

"EMLAK YATIRIMI, EN GÜVENLİ VE KÂRLI SEÇENEK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Stoykova, Bulgaristan'daki konut fiyatlarının hala birçok Avrupa ülkesine göre daha uygun olduğunu vurgulayarak, artan yaşam kalitesinin hem yerli halk hem de yabancılar için ülkeyi daha cazip hale getirdiğini söyledi.

Bulgaristan'da fazla yatırım alternatifinin bulunmadığını belirten Stoykova, "Mevduat faizleri neredeyse sıfır ve emlak yatırımı en güvenli ve kârlı seçenek olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

EN YÜKSEK FİYAT SOFYA VE VARNA'DA

Stoykova, fiyat artışlarının büyük şehirlerde daha belirgin olduğunun altını çizerek, "Bu yıl en büyük fiyat artışı, Sofya ve Varna’da görüldü, onları Plovdiv ve Burgaz izledi." bilgisini paylaştı.

"BİRÇOK ALICI, ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAKLAŞMAK İSTİYOR"

En çok talep gören konutların 1 veya 2 odalı daireler olduğunu kaydeden Stoykova, alıcıların projelerin kalitesine, kullanılan malzemelere, yaşam ortamına ve güvenliğe, çevredeki altyapıya çok fazla önem verdiğine işaret etti.

GARAJ VE OTOPARK İHTİYACI

Stoykova, garaj ve otoparkların da giderek büyük bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, "Metroya ve toplu taşımaya yakınlık aranıyor, mümkünse parka yakın olmak da tercih ediliyor. Güzel manzaralar, geniş teraslar veya giriş katı bahçeleri de varsa her zaman artı olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Tatil ve köy evleri gibi gayrimenkul alanlarında da talebin arttığını ancak arzın yetersiz kaldığını dile getiren Stoykova, "Birçok alıcı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istiyor." görüşünü paylaştı.