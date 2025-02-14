Çanakkale'de konut ve arsa fiyatlarında son durum

AA

Çanakkale, Asya ile Avrupa kıtaları arasında 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete girmesiyle gayrimenkul yatırımlarında adeta cazibe merkezi haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl 12 bin 684, 2023 yılında ise 10 bin 576 konut satışının gerçekleştiği Çanakkale'de konut, arsa ve tarım arazisi birim fiyatları da yükselişe geçti.

KONUT METREKARE FİYATLARI

Kent merkezindeki konutların metrekare fiyatı, son 3 yılda 52 ila 68 bin lira arasında değişiyor.

ARSA METREKARE FİYATLARI

Arsaların metrekare fiyatı 5 ila 10 bin lira, merkeze yakın imarsız tarım arazilerinin metrekare fiyatı 1.000 ila 6 bin lira arasında değişiyor.

TARIM ARAZİLERİNİN METREKARE FİYATLARI

Köprüye yakınlığı itibarıyla ulaşım yönünden avantajlı konumda bulunan Lapseki ilçesinde tarım arazilerinin metrekare fiyatı 200 lira ila 10 bin lira arasında değişirken, Gelibolu ilçesindeki tarım arazilerinin metrekaresi 500 lira ila 8 bin liradan alıcı buluyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE TARLA VE ARSA METREKARE FİYATLARI

Kaz Dağları'nın yer aldığı Bayramiç ilçesinde tarlaların metrekare fiyatı 80 ila 450 liraya, köy içi imarlı arsaların ise 1.000 ila 3 bin liraya ulaşırken, Ayvacık'ın Assos sahil kesiminde köy içindeki imarlı arsaların metrekare değeri 5 bin ila 30 bin lira oldu.

TURİZM BÖLGELERİNDE METREKARE FİYATLARI

Turistik açıdan popülaritesi artan Gökçeada ve Bozcaada'da da gayrimenkul ilgi görüyor. Gökçeada'da tarım arazilerinin metrekare fiyatı 100 lira ila 500 lira, konut imarlı arsaların metrekare fiyatı 7 bin ila 25 bin lira, Bozcaada'da tarım arazisinin metrekaresi 600 lira ila 4 bin 500 lira, imarlı arsaların metrekaresi 7 bin ila 25 bin liraya ulaştı.

"GAYRİMENKUL FİYATLARI ARTTI"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanı Engin Vural, "Dünyanın en büyük yatırımlarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, ciddi anlamda Çanakkale'de gayrimenkul fiyatlarının yükselmesini sağladı." dedi.

"GAYRİMENKUL FİYATI 10 KAT YÜKSELDİ"

"Ticaret yolu olarak yapılan bu köprünün Çanakkale'nin il ve ilçelerine müthiş derecede katkısı var." diyen Vural, şöyle konuştu:

Birkaç yıl önce 1 milyon liraya satılan herhangi bir gayrimenkul, şu an 9-10 milyon lirayı zorluyor. Konuttaki faiz oranları düştükçe bu rakam biraz daha yükselecek. Çanakkale'nin gözbebeği olması uzunca bir süre daha devam edecek.

EN ÇOK LAPSEKİ REVAÇTA

Vural, Çanakkale'de, emlak alımında en çok rağbet gören yerin, bağlantı yollarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geçiş yapılabilen Lapseki ilçesi olduğunun altını çizdi.

Lapseki'nin önemli bir konumda olduğunu anlatan Vural, şunları kaydetti: