Çelik konstrüksiyon yapılara talep arttı Çelik ev, güvenli ve uzun ömürlü konut modelinin yanı sıra çok kısa sürede inşa edilebilme avantajı nedeni ile daha çok tercih edilmeye başlandı.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası güvenli çelik evleri tercih etmesiyle çelik konstrüksiyon yapılara olan talep devam etti.

Çelik ev üreten şirketlere göre, çelik konstrüksiyon yapılara olan yoğun talep artışı sürüyor.

Çelik yapılardaki büyüme eğilimine göre belediyelerin imar müdürlükleri ve mimari ofislerde çelik yapı ruhsat aşamalarını bilen teknik personel desteğine olan ihtiyaç arttı.

Köy evlerinin inşasında güvenli çelik evler tercih edildi

Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası yeni köy evlerinin inşasında güvenli çelik evleri tercih etmesinin, yapı modeline olan ilgiyi daha fazla artırdığı kaydedildi.

ABD ve Avrupa'da tercih ediliyor

ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanımı çok yaygın olan çelik konstrüksiyon yapıların, diğer adıyla hafif çelik villa yapılara son dönemde Türkiye'de de ilgi arttı.

Sektörde de çelik ev güvenli ve uzun ömürlü konut modelinin yanı sıra çok kısa sürede inşa edilebilme avantajına sahip olması ile öne çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)