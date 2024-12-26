Çevre Bakanlığı'ndan müteahhit yeterlilik kriterlerine düzenleme

AA

Müteahhitlerin inşaat sektöründeki faaliyetleri daha düzenli, şeffaf ve denetimli hale getirmek amaçlanıyor.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğinde, müteahhit yeterlilik kriterlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

MALİ YETERLİLİK KISTASLARI

Söz konusu yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılacak.

Böylece müteahhitlerin ekonomik gücüne göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak.

İŞ BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 15 AZALTILACAK

Yönetmeliğe göre, yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek ve iş alabilme kriterlerinde "tecrübeye göre iş" anlayışının benimsenmesi sağlanacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜM TEŞVİKİ

Düzenlemeyle ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecek.