Çimento satışı iç piyasada arttı, ihracatta düştü

İHA

TÜRKÇİMENTO’nun Antalya’da 17.’sini gerçekleştirdiği Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi, sektörün içinde bulunduğu son durumun da dile getirildiği bir platform oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’de çimento üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artış gösterdiğini aktardı.

Yücelik'in verdiği bilgilere göre, aynı dönemde çimento ihracatında yüzde 19,7’lik bir azalma yaşansa da iç satışlar yüzde 16,9 oranında arttı.

ÜRETİM ARTTI İHRACAT AZALDI

2023 yılı, deprem sonrası artan talep ve yerel seçimlerin etkisiyle sektörde büyüme yaşandı. 2024 yılının ilk yarısında ise üretim artışı devam etti ancak ihracatta düşüş kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler ABD, İtalya, Suriye ve Arnavutluk oldu; Temmuz ayında en fazla çimento ihracatı ise ABD’ye gerçekleştirildi.

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜ, AVRUPA’NIN LİDER ÜRETİCİSİ

Türkiye çimento sektörünün 110 yılı aşkın geçmişi ile dünyanın en önemli üreticileri arasında yer aldığına işaret eden Fatih Yücelik, dünyada 5’inci büyük üretici olan Türk çimento sektörünün, Avrupa’nın lider üreticisi olduğunu belirtti.

77 FABRİKADA ÜRETİME DEVAM

Cumhuriyetimizin ilanından bu yana sektör adına “Türkiye’nin temelinde biz varız!” dediklerini ifade eden Yücelik, Türkiye geneline yayılan, 56 Entegre ve 21 öğütme olmak üzere toplam 77 fabrikayla üretime devam edildiğini aktararak şöyle konuştu:

DÜNYADAKİ 2. BÜYÜK İHRACATÇI

Dünyadaki 2. büyük ihracatçı konumundayız. ABD, İspanya, Mozambik ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde tesis yatırımlarımız devam ediyor ve global çimento ihracat pazarının önemli oyuncularından biri olarak 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Rakamlarımıza baktığımızda; 2023 yılında yaklaşık yüzde 20 büyüme yaşadığımız sektörümüz, 2024 yılına iç piyasadaki büyüme ile ihracatta düşüş yaşayarak başladı. Depremin neden olduğu baz etkisi ve yerel seçimlerin etkisiyle 2023’te büyük bir büyüme kaydedildi, ancak Haziran ayında iç satışlarda ilk kez bir düşüş gözlemlendi.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; Türkiye’de çimento üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artış gösterdi. Aynı dönemde çimento ihracatında yüzde 19,7’lik bir azalma yaşansa da iç satışlar yüzde 16,9 oranında arttı. 2023 yılı, deprem sonrası artan talep ve yerel seçimlerin etkisiyle sektörde büyüme yaşandı. 2024 yılının ilk yarısında ise üretim artışı devam etti ancak ihracatta düşüş kaydedildi.



