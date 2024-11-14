Deprem bölgesindeki illerde konut satışları hızlandı

AA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası konut seferberliği aralıksız devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede depremlerin ardından bugüne kadar 130 bin konutun teslim edildiğini, 2024'ün sonuna kadar sayının en az 200 bine ulaşacağı bilgisini verdi.

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde toparlanma süreci hızlanırken yılın 10 ayındaki konut satışları da geçen yılın tamamındaki satışları geride bıraktı.

TÜİK verilerine göre, geçen yılın tamamında, 11 ilde 147 bin 418 konut satışı gerçekleşti. Bu yıl ise ocak-ekim döneminde 149 bin 623 konut satışı oldu.

HATAY'DA SATIŞLAR

Depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, geçen yılın tamamında 10 bin 720 konut satılırken bu yıl ekim sonu itibarıyla 10 bin 766 sayısına ulaşıldı.

Gaziantep'te söz konusu dönemlerde bu sayı, 32 bin 260'tan 33 bin 99'a çıkarken depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 9 bin 672, bu yılın 10 ayında ise 9 bin 5 satış kayıtlara geçti.

TÜİK'İN HESAPLAMASINDA DEPREMZEDELERE YAPILAN KONUTLAR YOK

TÜİK'in konut satış istatistiklerinde, 11 ilde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden depremzede vatandaşlar için çekilen kura sonucu teslim edilen konutlar yer almıyor.

Mevzuat gereği bu konutlarla ilgili işlemler, en az 2 yıl sonra tapu kayıtlarına yansıyor.

Dolayısıyla deprem bölgesinde konut satış istatistiklerinde görülen artışlar, AFAD tarafından yapılan konut teslimlerinden kaynaklanmıyor.

"BÖLGEDE SATIŞLAR DAHA DA HIZLANACAK"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, afet bölgesindeki konut satış istatistiklerindeki değişime ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:

Konut satışları geçen yıla göre bu yıl daha fazla oldu. Seyre baktığımızda gelecek yıl daha da fazla olacak. Çünkü orada ciddi bir konut talebi oluştu. Bu arz oluşturulmaya çalışılıyor. Bölgedeki yapıların bitmesiyle beraber satışların daha da hızlanmasını bekleyebiliriz.

"BÖLGEDE KONUT ÜRETİMİ İÇİN KOLAYLIKLAR SAĞLANIYOR"

Tellioğlu, Bakanlığın faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da kendi evlerini yapabilmesi amacıyla arsa tahsisi, hibe ve kredi desteği gibi kolaylıklar sağlandığını dile getirdi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLER VE 10 AYLIK KONUT SATIŞI

Deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde, depremzedelere teslim edilenler dışındaki konut satış sayıları şöyle:

İLLER 2023-2024 (OCAK-EKİM)

Adana 21 bin 143 - 25 bin 580

Adıyaman 4 bin 878 - 5 bin 286

Diyarbakır 18 bin 411 - 19 bin 29

Elazığ 11 bin 990 - 10 bin 190

Gaziantep 32 bin 260 - 33 bin 99

Hatay 10 bin 720 - 10 bin 766

Kilis 2 bin 903 - 2 bin 137

Kahramanmaraş 9 bin 672 - 9 bin 5

Malatya 7 bin 347 - 6 bin 338

Osmaniye 4 bin 330 - 4 bin 493

Şanlıurfa 23 bin 764 - 23 bin 700

Toplam: 147 bin 418 - 149 bin 623