Deprem kuşağında hafif yapı kullanılması öneriliyor Uzmanlar, deprem bölgesinde hafif yapıların kullanılmasının yıkımı azalttığını belirtiyor. Uzmanlara göre hafif yapılar aynı zamanda sorunlara hızlı çözüm bulmak açısından da önemli.

AA

Hafif yapılar, ayrı bir yerde üretilip, direkt ilgili alana hızlıca monte edilebilen ve uzun ömürlü yapılar olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, hafif yapıların konut olarak planlanmasının doğru olacağını bildiriyor.

Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sepanta Naimi, hafif yapıların deprem güvenliği açısından daha dayanıklı olduğunu belirterek, bu yapıların özellikle kırsal bölgelerdeki köylülerin evlerini hızlı bir şekilde hazırlanmasında kolaylık sağladığı bilgisini aktardı.

"Bu bölgelerde hızlı sonuç almak için çelik konstrüksiyon yapılar düşünülmeli"

Bölgenin deprem kuşağı olduğuna dikkati çeken Naimi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Nasıl birinci depremden sonra beklemediğimiz şekilde ikinci deprem meydana geldiyse yüksek ivmeli depremlerin tekrarlanabileceği riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle hafif yapıların konut olarak planlanması doğru olacaktır. Bu yapılar ayrı bir yerde üretilip, direkt ilgili alana hızlıca monte edilebilen ve uzun ömürlü yapılardır. Ayrıca deprem güvenliği açısından da daha dayanıklıdırlar. Özellikle kırsal bölgelerdeki köylülerin evlerini hızlı bir şekilde hazırlanmasında kolaylık sağlar.

"Zayiatın giderilebilmesi için bölgedeki hareketlilik bitmeli"

Uzmanlar, deprem gibi bir felaket sonrasında oluşan zayiatın giderilebilmesi için bölgedeki hareketliliğin bitmiş olması gerektiğine işaret ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)