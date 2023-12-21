Depremin vurduğu Adana’da deprem konutları ocak ayında teslim edilecek Afetzedeler için yapımı devam eden TOKİ konutlarında peyzaj çalışmaları başladı. Gelecek ay içerisinde Adana genelinde bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı.

Enkaza dönen kentlerde depremzedeler için vakit kaybeden harekete geçildi ve konut planlamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için harekete geçildi.

Depremzedeler için seferber olundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordine TOKİ, güvenilir ve mimari yapıya uygun konutlar planladı.

Ardından ilk kazmalar vuruldu ve konutlar teslim edilme aşamasına geldi.

Bu süreçte depremzedelerin konutlara kolayca erişmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projeler geliştirerek vatandaşa sundu.

Konutlar hızla yükseldi

Afetlerden etkilenen kentlerden biri de Adana... TOKİ tarafından yapımına başlanan 12 bin 500 kalıcı konut ile 2 bin 500 köy evinin inşası hızla sürüyor.

Mart ayında başlayan Ceyhan ilçesinde 27 blok ve 516 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Proje çerçevesinde 27 bloğun hepsinin kaba inşaatı tamamlandı. 150 daire ise hak sahiplerine teslim edilecek hale gelirken, peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yüzde 100 yerli üretimli malzemeler kullanıldı

Proje kapsamında dairelerin hepsinin 3+1 100 metrekare büyüklüğünde olacağı belirtildi.

Ayrıca dairelerde kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi. Ocak ayında kent genelinde yapımı tamamlanan bin konutun, kura töreninin ardından depremzedelere teslim edileceği bildirildi.

"Çocuklarımız parklarda oynayacak"

Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Ocak ayında bu projede 150 hak sahibine dairelerini teslim edeceğiz. 100 metrekareden 3+1 dairelerden oluşan 516 dairenin yapımları hızla devam etmekte. Peyzaj çalışmaları da tamamlanınca vatandaşlarımızı burada ağırlayıp, çocuklarımızı parklarda oynarken görebileceğiz.” dedi.

"Ocak ayında bin konut teslim edilecek"

Hızlı ve güvenilir bir şekilde konutların yapımının sürdüğünü kaydeden Karslıoğlu, “Teslim edilecek dairelerin etrafındaki peyzaj çalışmaları tamamlanmak üzere. Yüzde 70’i hazır. Bu depremde çok can kaybettik. Bu canlarımızı geri getirmek mümkün değil ancak evleri yıkılan ailelerimize evlerini teslim etmek için 7 gün 24 saat esasına göre hummalı bir çalışma sergiliyoruz. Ocak ayında bin konut teslim edilecek. Ondan sonraki süreçte de belirlenen takvime göre talimatlar ölçüsünde vatandaşlara teslim edilecek. Adana’da devam eden 15 bin konutun hızlı bir şekilde yapıldığını vatandaşlar bilsin yeter.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)