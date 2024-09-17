Dünya inşaat devlerinin uluslararası gelirleri: Yarım trilyon dolar Türk müteahhitlerinin uluslararası başarıları uluslararası arenada devam ediyor. Önemli listelere giren Türk firmalarının gelirlerinin yüzde 60'ını uluslararası işlerden elde ettiği biliniyor.

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Uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin 2023 yılına ilişkin "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ne göre, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasının geçen yıl elde ettiği uluslararası gelirler, 499,7 milyar dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Listeye göre, söz konusu şirketlerin gelirleri küresel enflasyon, iklim değişiklikleri ve bölgesel çatışmalara rağmen bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,6 artış gösterdi.

Dünyanın en büyük inşaat firmalarının gelirleri, koronavirüs salgını sonrası toparlanmayla 2022'de 428,5 milyar dolara, 2023'te 499,7 milyar dolara yükseldi.

EN YÜKSEK GELİR AVRUPA'DAN ELDE EDİLDİ

Uluslararası inşaat firmaları, geçen yıl 130,8 milyar dolarla en çok Avrupa'da üstlendikleri projelerden gelir elde etti.

İKİNCİ PAZAR ASYA

Avrupa pazarını 89,6 milyar dolar gelirle Asya izledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde müteahhitlik firmalarının elde ettiği gelirler ise 71,5 milyar doları buldu.

ORTA DOĞU PAZARI

Orta Doğu pazarında elde edilen gelirler geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 28,8 artarak 64,3 milyar dolara ulaştı. Orta Doğu, firmaların uluslararası gelirlerini oransal olarak en çok artırdığı bölge oldu.

Firmalar, Afrika'dan geçen yıl 52,4 milyar dolar gelir elde ederken, Latin Amerika'dan 34,7 milyar dolar, Avustralya'dan 30,7 milyar dolar, Kanada'dan 24 milyar dolar ve Karayipler'den 1,7 milyar dolar kazanç sağladı.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KAZANCININ YÜZDE 60'I ULUSLARARASI

Listeye giren Türk şirketlerinin elde ettiği toplam gelir ise 30,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece Türk şirketlerinin gelirlerinin yüzde 60'ını uluslararası işlerden elde ettiği görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)