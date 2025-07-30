Emlak Konut, gayrimenkul sertifikası işlem kodunu “DMLKT” olarak duyurdu

Emlak Konut güvencesiyle İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesi, “Gayrimenkul Sertifikası” modeliyle halka arz ediliyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası’nın işlem kodu “DMLKT” olarak belirlendi.

Gayrimenkul Sertifikası modeli, yatırımcılara küçük birikimlerle Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından geliştirilen, SPK onayı alan geleceğin gayrimenkul finansman çözümü Gayrimenkul Sertifikası, halka arz oluyor.

SERTİFİKALAR, BORSA İSTANBUL’DA “DMLKT” İŞLEM KODU İLE YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Sertifikalar, Borsa İstanbul’da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında “DMLKT” işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde25 indirimle 7,59 TL olarak belirlendi. Bu model, küçük birikimlerle Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, “DMLKT” işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabileceği bildirildi.

ADIM ADIM GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

• Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.

• Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.

• Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

• 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

• Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep adımlarını izleyin.

• “DMLKT” işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın.

DAMLA KENT İLE İSTANBUL’DA YEPYENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR

Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir’de hayata geçirilecek olan 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını sizler için aralıyor.

Damla Kent projesi büyüklüğü ve konumuyla da dikkat çekiyor. Proje Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlarken, İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi’ne de komşu konumunda.

Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul’da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NDA 3 AVANTAJLI SEÇENEK

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):

Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):

Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

3) Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):

Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

PEŞİNAT, TAKSİT VE FAİZ YOK

Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor.

5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak.

Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

KONUTLARA KARŞILIK GELEN SERTİFİKA ADETLERİ

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şu şekilde:

• 62 m²’lik 175 adet 1+1 daire: 631 bin 516 adet sertifika

• 88 m²’lik 1.076 adet 2+1 daire: 863 bin 276 adet sertifika

• 144 m²’lik 758 adet 3+1 daire: 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika

• 194 m²’lik 205 adet 4+1 daire: 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesinden veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden sorularının cevabını öğrenebilir.