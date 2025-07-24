10 soruda "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan ev alma süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar için konut yatırımında yeni bir çığır açtı...

Bakanlığın öncülüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen “Gayrimenkul Sertifikası” sistemi, dar ve orta gelirli vatandaşların büyük ölçekli konut projelerine küçük tutarlarla ortak olabilmesini sağlayacak.

Bakan Murat Kurum’un bugün İstanbul’da duyurduğu bu model, hem sektörde yeni bir dönemi başlatıyor hem de vatandaşlara risksiz ve şeffaf bir yatırım imkanı sunuyor.

Özellikle konuta erişimde zorluk çeken kesimler için alternatif bir finansman çözümü sunan sistemle, tasarrufu olan herkes, projeye dahil olup zamanla metrekare bazında mülkiyet hakkı kazanabilecek.

Uygulamanın tüm detaylarını, 10 soruda derledik.

1- Yeni sistemin amacı nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri karşılayamayan vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir modeli devreye aldı.

"Damlaya damlaya ev olur" anlayışıyla geliştirilen sistem, küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor.

Bu model, vatandaşların konut sahibi olma imkanını artırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini amaçlıyor. Peşinat ve kredi yükümlülüğü olmadan küçük birikimlerle yatırım yapılabilen sistem, konuta erişimde kolaylık sağlayarak toplumun geniş kesimlerine hitap ediyor.

2- Uygulama nasıl işleyecek?

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen sistemde, vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki gayrimenkul sertifikalarını bütçelerine uygun şekilde satın alabilecek.

Sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görecek. Alt veya üst limit bulunmadan isteyen herkes bu yatırım modeline katılabilecek.

3- Sertifikalar ne zaman ve nasıl satışa sunulacak?

Sertifikalar, 7 lira 59 kuruş fiyatla 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplama yoluyla halka arz edilecek. 11 Ağustos'tan itibaren ise Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

4- Hangi projeye yatırım yapılacak?

İlk uygulama, İstanbul Başakşehir'de inşa edilecek Damla Kent Evleri projesiyle başlatılıyor.

Projede toplam 5 bin 325 konut yer alacak. İlk etapta 1540 konut için sertifika satışı yapılacak.

İnşaat 1 Ekim'de başlayacak ve 4 Şubat 2029'da tamamlanacak.

5- Sertifikalar nasıl değerlendirilecek?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alacak.

Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınacak. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

6- Birden fazla kişi bir konuta ortak olabilir mi?

Sistem, paylı mülkiyet esasına dayalı olarak birden fazla kişinin aynı konut için yeterli miktarda sertifika biriktirerek ortak olmasına imkan sağlıyor.

Evin toplam değerine denk gelen sertifika adedi toplandığında, hisse oranlarına göre tapu devri yapılabiliyor. Bu sayede eşler ya da birden fazla yatırımcı birlikte konut sahibi olabiliyor.

7- Yalnızca İstanbul'da yaşayanlar mı başvurabilecek?

Gayrimenkul Sertifikası uygulamasında ikametgah şartı bulunmuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan yatırımcılar da yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak sertifika alımına katılabiliyor. Böylece İstanbul'daki projelere ülke genelinden yatırım yapılabiliyor.

8- Her daire aynı fiyatta mı?

Şerefiye farkıyla dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri, konutlara göre farklılık gösterecek.

9- Proje tamamlanmadan önce konutumu seçebilir miyim?

Sertifika adediyle bir konutun değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6'ncı ayından itibaren başlayacak asli edim talep sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.

10- Gayrimenkul Sertifikası uygulaması yalnızca bu projeye mi özel?

Damla Kent, sistemin ilk uygulama projesi olarak hayata geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun açıklamalarına göre, modelin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı illerindeki projelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece sistemin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması planlanıyor.