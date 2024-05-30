Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor Emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son gün yarın. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ödemeleri yüz yüze veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

AA

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödeme için yarın son gün.

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor.

İlk ödeme 2025'te başlayacak

Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor.

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

Vergiden muafiyeti bulunanlar

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Emlak Vergisi Kanunu'na göre genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların, vakıf, dernek ve sendikalara ait binaların, yabancı elçilik binalarının bu vergiden muafiyeti bulunduğunu söyledi.

Ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak

Emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor. Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Tolu, verginin ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulandığını belirterek, "1 Haziran'dan itibaren verginin ilk taksitini ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanacak." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)