Emlakçıların sözleşmesiz yetki alması yasak 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak elektronik uygulama sisteminde, gayrimenkul satışı ve kiralaması için sadece yetkili emlakçılar devreye girebilecek.

İHA

15 Eylül’de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye girecek.

Piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla emlakçılara ilan platformlarında doğrulama yükümlülüğü getirildi.

Düzenleme kapsamındaki EİDS, 15 Eylül'de devreye alınacak.

Yılbaşından itibaren de uygulama zorunlu olacak ve emlak ticaretinde uygulanacak.

YETKİLENDİRİLEN EMLAKÇILAR DEVREDE OLACAK

Bu sayede, platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi veya o kişinin birinci ve ikinci derece hısımları ile eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince sistem üzerinden yetkilendirilen emlak işletmesi bu işi yapacak.

EMLAKÇILAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak "doğrulanmış ilan" uygulamasında dile getiririlen emlakçıya yetki verilmesi ile ilgili kurumlar üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral da "Bütün meslektaşlarımın bu uygulamaya uyması gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük cezalar olacaktır." dedi.

"TESPİT EDİLDİĞİ TAKDİRDE BÜYÜK CEZALAR UYGULANACAK"

Emlakçıların yeni sisteme uyması gerektiğini belirten Mevlüt Oral, şu bilgileri verdi:

Elektronik uygulama sistemi 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere başlatıldı. 1 Ocak 2025 tarihinde sona erecek yani 1 Ocak 2025'ten itibaren elektronik doğrulama sistemine geçeceğiz. Sözleşmesiz çalışan kişiler tespit edildiği takdirde büyük cezalar uygulanacağını söyleyebiliriz. 1 Kasım 2023 bizim için bir milat oldu. Daha önce de bunu söylemiştik. Bu kurala uyan meslektaşlarım olduğu gibi uymayanlar da var. Uymayanları tekrar uyarıyorum: Bu sisteme, bu kanuna uymak zorundasınız.

"VATANDAŞ, ZAMANLA SÖZLEŞME YAPMAYA YANAŞACAK"

Sözleşmeye yanaşmayan vatandaşa hiçbir emlakçının yanaşmaması gerektiğini belirten Oral, bazı emlakçıların vatandaşın sözleşme yapma konusunda çekimser kaldığını belirttiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Bazı arkadaşlar, 'vatandaş sözleşmeye yanaşmıyor' diye şikayet ediyor. Yanaşmıyorsa sen de ona yanaşma. Bu mesleğin düzelmesi yönünde çalışmalarımız varsa sistem bu, yönetmelik bu. Bununla ilgili vatandaşın sana bu yetkilendirmeyi verme mecburiyeti ileriye dönük olarak artacak. Çünkü neden? Bana gelecek yetki isteyeceğim, öbürüne gidecek yetki isteyecek, sonra dönüp vatandaş bakacak ki, demek ki artık herkes yetkilendirme konusundaki sistemin geldiğini görecek.

Bugün bir suç işlediğiniz zaman bir avukat tutmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Bir iş yeri açtığınız zaman muhasebeci tutuyorsunuz, değil mi? Neden vatandaşın gayrimenkulle ilgili emlak danışmanı olmayacak? Biz bunu kendimiz yapıyoruz, çünkü vatandaşların isteklerine cevap verdiğimizden dolayı.

"HİÇBİR EMLAKÇI, SÖZLEŞMEYE TARİH YAZMADAN VATANDAŞTAN YETKİ ALMASIN"

Bu sisteme uyulmadığı takdirde büyük cezalar olacağını belirten Başkan Oral, emlakçılara bir uyarıda daha bulunarak sözleşmede tarih bulunmasına dikkat çekti:

Hiçbir emlakçı, sözleşmeye tarih yazmadan vatandaştan yetki almasın. Bunun gerçekten büyük cezaları var. Sözleşmenin süresi 3 aydır. 3 ay dolduktan sonra vatandaşı çağıracaksın, 'yetkilendirmeyi bana tekrar veriyor musun, vermiyor musun?' diyeceksin. Veriyorsa tekrardan alıyorsun; vermiyorsa sözleşmeyi iptal edip kendisine teslim etmek zorundasın. Çünkü bununla ilgili şikayet edildiği zaman cezası çok ağırdır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)