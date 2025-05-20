Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin inşaat üretimleri

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 düştü.

AB'de de inşaat üretimi martta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.

EN FAZLA ÜRETİM ARTIŞI AVUSTURYA'DA OLDU

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,9 ile Avusturya'da oldu. yüzde 4,6 ile Romanya'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 4,3 ile Portekiz'de, yüzde 4 ile Slovenya'da ve yüzde 3,7 ile Polonya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 12 ile Çekya'da, yüzde 8,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 7,4 ile Avusturya'da artarken, Slovenya'da yüzde 11,6, Belçika'da yüzde 6,6 ve İspanya'da yüzde 6 geriledi.

İNŞAAT FAALİYETLERİNİN AYLIK ARTTIĞI ÜLKELER

Avusturya: Yüzde 5,9

Romanya: Yüzde 4,6

Çekya: Yüzde 3,5

İNŞAAT FAALİYETLERİNİN AYLIK DÜŞTÜĞÜ ÜLKELER

Portekiz: Yüzde 4,3

Slovenya: Yüzde 4

Polonya: Yüzde 3,7



