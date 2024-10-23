Ev alırken, kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki ince çizgiye dikkat

DHA

Gayrimenkul sektöründe kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasındaki bilinmeyen farklar var.

Uzmanlar, kat irtifakının, bir inşaat projesinin onaylandığı anlamına geldiğini, inşaat faaliyetleri devam etmekte olan bir arsa üzerinde hak sahiplerine ait payların belirlenmesi hedefiyle geçici olarak çıkarılan tapu çeşidi olduğunu belirtiyor.

Kat mülkiyeti ise inşası tamamlanan gayrimenkulün yasal mevzuata uygun şekilde yapıldığını ortaya koyuyor.

KAT İRTİFAKINDA TAPU ARSA DEĞERİNDE

Kat mülkiyeti alınmış gayrimenkul; imar mevzuatına uygun yapılmış kusursuz bir yapı demek. Kat irtifakında tapu cinsi "arsa" olarak belirtiliyor ve malike mülkü doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan veriliyor.

Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi "bina" olarak değişiyor.

KAT İRTİFAKINDA ALIM-SATIMDA SORUN YOK

Kat irtifakı tapulu bir mülk için yanlış bilinenlerin aksine bu tapu ile alım-satım, ipotek, teminat gösterme, şerh koydurma, kredi kullanma, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri alma gibi konularda bir sorun yaşanmıyor.

İSKAN ALMA

Vatandaşların, "Kat irtifaklı tapumuz var ama iskanı alınmış" dediğinde ise belediye, inşaatın projeye uygun yapıldığına karar vermiş olup iskan belgesi vermiş olabilir.

KAT MÜLKİYETLİ DAİRELERİN DEĞERLENMESİ DAHA YÜKSEK

Değerleme ve ekspertiz raporlarına bakıldığında ise kat mülkiyetli taşınmazların kat irtifaklılardan yüzde 20 oranında daha yüksek rakamlarla değerleme yapıldığı biliniyor.

"DAİREYİ ALMADAN ÖNCE BELEDİYEDEN KONTROL ETTİRİN"

Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli tapulu mülk alırken vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, şu bilgileri verdi:

Mülkün mevcut fiziki durumu ile projesinin uyumlu olup olmadığının ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekir. Sebebi ise kat mülkiyetine geçebilmenin şartlarından bir tanesidir. Mülkün kat mülkiyetli olamamasının sebeplerinden biri bu durum olabilir.

"BİREYSEL KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL"