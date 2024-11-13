Eylül ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 38,93 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,56 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,68 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde1,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,69 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,73 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,50 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,32 arttı.