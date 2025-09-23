Faiz indirimleri konuta erişimi kolaylaştıracak

Konutla ilgili anketin sonucuna göre, gelecek dönemde faiz indirimlerinin devam etmesi konuta erişimi kolaylaştırarak kredili satışlara da ivme kazandıracak.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Konut Sektörü Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre faizlerin düşmesi ve kredili konut satışlarının artması bekleniyor.

KONUTDER 2025 yılının ikinci anketinin sonuçları paylaşıldı.

KONUT KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Buna göre, üyelerin tamamı, konut kredi faizlerinin düşeceğini öngörürken yüzde 76'sı kredili konut satışlarında artış bekliyor. Katılımcıların yüzde 68'i birinci el konut satışlarında artış olacağını tahmin ederken yüzde 72'si konut fiyatlarında artış öngörüyor.

YÜZDE 28'E GÖRE FİYATLAR AYNI KALACAK

Fiyatların aynı kalacağının düşünenlerin oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Üyelerin yüzde 88'i işçilik maliyetlerinin, yüzde 76'sı ise malzeme maliyetlerinin artmasını bekliyor.

KONUT ÜRETİM ADETLERİYLE İLGİLİ BEKLENTİ

Üretim Konut üretim adetlerinin gelecek 6 ayda aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 60 oldu. Üyelerin yüzde 68'i satış ve inşasına başlayacak yeni projelerinin olduğunu belirtti. Bu oran, sektörde yeni yatırımların devam edeceğini gösterirken faizlerdeki düşüş beklentisi yeni projelere ilgiyi canlı tutuyor.

Kentsel dönüşüm, sektör için önemli bir üretim alanı olmaya devam ederken, üyelerin yüzde 64'ü bu alanda üretimin artacağını öngörüyor. Yüzde 80'i yabancıya satışların aynı kalacağını, yüzde 16'sı azalacağını düşünüyor.