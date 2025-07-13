Faiz oranlarında düşüş beklentisi, konutta yatırım iştahını artırdı

Faizde indirim yapılması beklentisi, hem yeni konut alacakları hem de konuta yatırım yapanları heyecanlandırdı.

Piyasa şimdiden konut kampanyalarına hazırlık yapıyor.

İstanbul'da 700 bine yakın boş konut olduğu değerlendiriliyor.

ÇİFTE KAZANÇ

Faizin düşmesi ile birlikte hem konut alacaklar hayallerine daha yakınlaşacak hem de sektör elindeki stokları satma olanağına kavuşacak.

MEVDUAT DEĞİL KONUTA YATIRIM HIZLANACAK

Uzmanlar, ayrıca mevduattaki stopaj kesintisinin artmasının yatırımcıları konut almaya yönlendireceği görüşünü savunuyor.