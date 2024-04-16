Gayrimenkul yatırım fonu sayısının artması bekleniyor Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, bir açıklama yaparak yatırım fonlarının mevcut durumu ile ilgili bilgi verdi ve beklentileri de gözler önüne serdi. Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu düzenlemesi ile fon sayısının artması bekleniyor.

AA

Gayrimenkul sektörüne hareketlilik katacak yeni düzenlemeler yolda. Yapılacak yeni uygulamalarla gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) artması planlanıyor.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nden (GYODER) yapılan açıklamaya göre, Aralık 2022'de 95 adet olan gayrimenkul yatırım fonlarının sayısı 2023 sonu itibarıyla 134'e yükseldi.

Gayrimenkul yatırım fonlarının sayısının, bu yıl sonu itibarıyla ise artarak 200'ü geçmesi öngörülüyor.

Fonların portföy büyüklüğü 68 milyar liraya yaklaştı

GYF'lerin portföy büyüklüğü ise söz konusu dönemde yüzde 133 artışla 68 milyar liraya yaklaştı.

Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu düzenlemesi yapılacak

Konut üretimine ve kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlaması beklenen Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu düzenlemesinin yakın zamanda hayata geçmesiyle gayrimenkul yatırım fonu adedinin yıl sonu itibarıyla 200'ü aşması, 1.635 olan GYF yatırımcısı sayısında da yükselişin sürmesi bekleniyor.

"GYF'ler gayrimenkul sektörünün tekrar canlanmasında önemli rol oynayacak"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan GYODER GYF Komitesi Başkanı Berna Sema Yiğit Sevindi, GYF'lerin 2022 ve 2023'teki büyüme hızlarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

İhraç belgesi onaylanmış GYF sayısı 2023 sonunda 134'e ulaştı. Gayrimenkulün menkulleştirilerek likiditasyonun artırılmasında önemli rol oynayan GYF'ler önümüzdeki yıllarda da daralan gayrimenkul sektörünün tekrar açılması ve canlanması için önemli bir rol oynayacaktır.

Özellikle bu yılın ilk yarısında çıkması beklenen ve GYF'lerin gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünü açacak Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları da kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)