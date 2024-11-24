Gaziantep'te 1.300 depremzedeye yerinde dönüşüm yapıldı

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için oluşturduğu Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'te yaklaşık 13 bin kişi başvurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'ta gerçekleşen iki yıkıcı depremin etkilediği şehirlerden olan Gaziantep'te "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran yaklaşık 13 bin vatandaştan 1.300'ü yeni evlerine yerleşti.

750 BİN LİRA HİBE, 750 BİN KREDİ

Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe, 750 bin kredi alarak konutlarını yapmaya başladı.

"1.300 İNŞAAT RUHSATI VE İZİN BELGESİ VERDİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep'teki konutların yapım ve teslim sürecinin devam ettiğini söyledi.

"13 BİN BAŞVURU ALDIK"

Merkez ve ilçelerde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

İlimizde 13 bin civarı yerinde dönüşüm projesi başvurusu var. Bu başvuruların 3 bin 400'ü İslahiye, 3 bin 400'ü de Şehitkamil ilçesinde, kalanı ise diğer ilçelerde. 1.300 inşaat ruhsatı ve izin belgesi verdik. Yapılan yerinde dönüşüm konutlarına vatandaşlarımız yerleşti. 13 bin başvurudan 1.300'üne ruhsat verildi, yaklaşık 721 milyon lira ödeme yaptık.

1,5 MİLYON LİRA ÖDEME

Ödemelerimizi ruhsat alındıktan sonra yüzde 10, daha sonra su basmanında yüzde 30, kaba inşaatı bitince yüzde 30 ve en son inşaat bitiminde yüzde 30 daha vererek toplamda 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi olmak üzere ödeme yapıyoruz. 40 bin lira proje bedeliyle birlikte 1 milyon 540 bin lira ödeme yapıyoruz.

"BAKANLIĞIN PROJELERİ DE KULLANILDI"

Şimşek, vatandaşların proje aşamasında Bakanlığın hazırladığı projeleri yapabildiğini belirterek, kendi hazırlattıkları projelerle de evlerini inşa etme imkanı sunduklarını anlattı.

"OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK"

Yerinde dönüşümden olumlu dönüşler aldıklarına işaret eden Şimşek, "Vatandaşlar çok memnun, hak sahibi olamayanlar ve toplu konuttan faydalanmak istemeyenler bu projeden yararlanıyor. Büyük başvuru var ve memnuniyet yüksek." dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Erikli Mahallesi Muhtarı Halil Candemir de depremlerden sonra mahallede 20'ye yakın evde hasar oluştuğunu söyledi. Vatandaşlara destek amacıyla evlerin yapımını üstlendiğini anlatan Candemir, şöyle konuştu:

12 evi teslim ettik, vatandaşlar evlerine geçti. Mahallemizde evi hasar alanların tamamı bu projeye başvurdu. Herkes memnun, şu an iyi derecedeyiz. Allah devletten razı olsun. Ev sahipleri de çok memnun.

"ŞİMDİKİ EVİMİZ DAHA GÜZEL"

Projeden yararlanan Yurdagül Gökdemir de depremlerde evlerinde ağır hasar oluştuğunu belirtti. Bir süre konteynerde barındıklarını dile getiren Gökdemir, "Depremden sonra kısa sürede evimiz yapıldı ve teslim edildi. Eski evimiz kötüydü, depreme dayanamadı. Şimdiki evimiz güzel, memnunuz." dedi.