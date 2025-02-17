TCMB'nin Gayrimenkul Fiyat Endeksi açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyurdu.

2024 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 37,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,2 oranında azaldı.

DÜKKAN FİYAT ENDEKSİ

Türkiye genelinde, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azaldı.

OFİS FİYAT ENDEKSİ

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında azaldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR TİCARİ GAYRİMENKUL FİYAT ANDAKSİ

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 6,3, 4,5 ve 7,6 oranlarında artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, 41,7 ve 37,2 oranlarında artış gösterdi.

İstanbul: Yüzde 28,4

Ankara: Yüzde 41,7

İzmir: Yüzde 37,2