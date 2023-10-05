Günlük kiraya kurallar geliyor! Uymayana 1 milyon liraya yakın ceza Türkiye'de günlük kiralık ev piyasası büyürken, sosyal hayatı dengelemek için de yeni yasal düzenlemeler bekleniyor.

İHA

Günlük ev kiralama sadece Türkiye'nin değil tam dünyanın ortak gündemi.

Günlük ev kiralamalar artıkça bu konuda bir dizi kural getirilmesi zorunluluğu doğdu.

Bu konuyla ilgili hazırlanan raporlarda bir toplu konut ya da apartmanda yapılacak günlük kiralamalar için apartman yönetiminin ya da sakinlerinin tamamının izninin alınması gerektiği kaydedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) günlük kiralanan evlerle ilgili yeni yasa teklifi hazırlığı içerisinde olduğunu dile getirildi.

Kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın ceza

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, kurallara uymadan ev kiralayanların 1 milyon liraya yakın ceza ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu 28’inci dönem 2’nci yasama yılı çalışmaları 1 Ekim Pazartesi günü başladı.

Uzun zamandır gündemde olan günlük kiralık evler için yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa düzenlemesinin detayları da ortaya çıktı.

Düzenlemenin detayları hakkında bilgiler veren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, kiralama yapacak kişilere ruhsat zorunluluğu getirileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "turizm konutu" ruhsatı alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "turizm konutu" ruhsatı almayan ve yasal yükümlülüklere uymadan evlerini kiraya verenlerin yaklaşık 1 milyon lira ceza alacağını belirten Duman, ruhsatsız evleri kiralayanların da para cezasına çarptırılacağını ifade etti.

“Yeni düzenleme yolda”

TBMM tarafından onaylanması ve önümüzdeki süreçte Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen yeni düzenleme hakkındaki detaylardan bahseden Duman, günlük ev kiralama hizmeti verenlerin de birçok düzenleme yapması gerekeceğini söyleyerek şu bilgiler verdi:

Düzenlemeye göre günlük ev kiralama hizmeti verenlerin öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Turizm Konutu’ ruhsatı alması gerekecek ve konutun dışına asması istenecek.

“Komşudan bile izin alınacak”

Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin evlerini kiraya veremeyeceği gibi tek sorumlulukları da bu olmayacak. Mesela günlük ev kiralama hizmeti vermek isteyenler artık komşularından bile izin almak durumunda olacak.

Para cezası yolda

Düzenleme detaylarında, hizmet sağlayıcılarının her bir komşudan muvafakatname alması zorunluluğu olduğu belirtilirken, apartman sakinlerinden bir kişi bile itiraz ederse kiralama işlemi yapılmayacak. Yasal zorunluluklara uymayan kişiler ise yaklaşık 1 milyon liraya yakın para cezası ile karşı karşıya kalacak

“Otel konforunda olacak”

Yeni düzenleme ile günlük ev kiralayan vatandaşların daha düzgün şartlarda hizmet alacağını dile getiren Şule Duman, ruhsatsız ev kiralayanların da para cezasına çarptırılabileceğini söyleyerek şu bilgileri de aktardı:

"Yangın merdiveni gibi şartlar gündemde"

Öncelikle günlük kiraya verilecek olan evlerde bulunması gereken özellikler olacak. Düzenlemenin detaylarına göre mesela söz konusu evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu tutulacak.

"Evin içinde saç kurutma makinesinden şampuana kadar bir çok gereç bulunacak"

Ayrıca ev içerisinde, otellerde bulunması zorunlu olan saç kurutma makinesi, şampuan, nevresim ve havlu gibi ürünlerin de bulunması istenecek. Bir nevi bu evler otel konforunda olacak diyebilirim.

"Konaklayanların kimlik bilgileri alınacak"

Bunlara ek olarak kimlik bilgilerinin tıpkı otellerde zorunlu olduğu bu evlerde de kayıt altına alınması gerekecek. Emniyet kayıtları için alınacak olan bilgilerin kolay ve hızlı yapılabilmesi için e-Devlet uygulamasının kullanılacağı öngörülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)