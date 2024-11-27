Hangi ilde kaç konut satıldı! İstanbul listenin başında

Türkiye genelinde en fazla konut 24 bin 812 adetle İstanbul'da gerçekleşirken, 15 bin 257 adetle Ankara ikinci oldu.
Ekim ayında konut satışında üçüncü olan İzmir'de 8 bin 658 konut satıldı, dördüncü il ise 7 bin 974 konutla Antalya oldu.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.
İL İL KONUT SATIŞLARI
Adana 3 bin 543
Adıyaman 700
Afyonkarahisar 1.346
Ağrı 478
Aksaray 1.203
Amasya 749
Ankara 15 bin 257
Antalya 7 bin 974
Ardahan 112
Artvin 130
Aydın 3 bin 70
Balıkesir 3 bin 498
Bartın 262
Batman 1.193
Bayburt 97
Bilecik 360
Bingöl 334
Bitlis 614
Bolu 956
Burdur 426
Bursa 5 bin 839
Çanakkale 1.396
Çankırı 385
Çorum 1.016
Denizli 2 bin 303
Diyarbakır 2 bin 800
Düzce 1.004
Edirne 735
Elazığ 1.645
Erzincan 861
Erzurum 1.437
Eskişehir 2 bin 460
Gaziantep 5 bin 574
Giresun 928
Gümüşhane 181
Hakkari 76
Hatay 1.340
Iğdır 186
Isparta 814
İstanbul 24 bin 812
İzmir 8 bin 658
Kahramanmaraş 1.282
Karabük 496
Karaman 530
Kars 658
Kastamonu 716
Kayseri 3 bin 993
Kırıkkale 935
Kırklareli 683
Kırşehir 577
Kilis 262
Kocaeli 3 bin 749
Konya 4 bin 648
Kütahya 1.115
Malatya 1.080
Manisa 2 bin 903
Mardin 1.210
Mersin 4 bin 946
Muğla 2 bin 278
Muş 429
Nevşehir 629
Niğde 846
Ordu 1 bin 206
Osmaniye 631
Rize 367
Sakarya 2 bin 501
Samsun 2 bin 996
Siirt 407
Sinop 288
Sivas 1.086
Şanlıurfa 3 bin 664
Şırnak 238
Tekirdağ 3 bin 861
Tokat 795
Trabzon 1.103
Tunceli 169
Uşak 722
Van 1.182
Yalova 1.483
Yozgat 949
Zonguldak 773
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