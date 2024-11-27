Hangi ilde kaç konut satıldı! İstanbul listenin başında
Özel Haber

Türkiye genelinde en fazla konut 24 bin 812 adetle İstanbul'da gerçekleşirken, 15 bin 257 adetle Ankara ikinci oldu.

Ekim ayında konut satışında üçüncü olan İzmir'de 8 bin 658 konut satıldı, dördüncü il ise 7 bin 974 konutla Antalya oldu.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.

İL İL KONUT SATIŞLARI

Adana 3 bin 543

Adıyaman 700

Afyonkarahisar 1.346

Ağrı 478

Aksaray 1.203

Amasya 749

Ankara 15 bin 257

Antalya 7 bin 974

Ardahan 112

Artvin 130

Aydın 3 bin 70

Balıkesir 3 bin 498

Bartın 262

Batman 1.193

Bayburt 97

Bilecik 360

Bingöl 334

Bitlis 614

Bolu 956

Burdur 426

Bursa 5 bin 839

Çanakkale 1.396

Çankırı 385

Çorum 1.016

Denizli 2 bin 303

Diyarbakır 2 bin 800

Düzce 1.004

Edirne 735

Elazığ 1.645

Erzincan 861

Erzurum 1.437

Eskişehir 2 bin 460

Gaziantep 5 bin 574

Giresun 928

Gümüşhane 181

Hakkari 76

Hatay 1.340

Iğdır 186

Isparta 814

İstanbul 24 bin 812

İzmir 8 bin 658

Kahramanmaraş 1.282

Karabük 496

Karaman 530

Kars 658

Kastamonu 716

Kayseri 3 bin 993

Kırıkkale 935

Kırklareli 683

Kırşehir 577

Kilis 262

Kocaeli 3 bin 749

Konya 4 bin 648

Kütahya 1.115

Malatya 1.080

Manisa 2 bin 903

Mardin 1.210

Mersin 4 bin 946

Muğla 2 bin 278

Muş 429

Nevşehir 629

Niğde 846

Ordu 1 bin 206

Osmaniye 631

Rize 367

Sakarya 2 bin 501

Samsun 2 bin 996

Siirt 407

Sinop 288

Sivas 1.086

Şanlıurfa 3 bin 664

Şırnak 238

Tekirdağ 3 bin 861

Tokat 795

Trabzon 1.103

Tunceli 169

Uşak 722

Van 1.182

Yalova 1.483

Yozgat 949

Zonguldak 773

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Dora İşsever
Muhabir